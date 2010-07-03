Стрельба произошла на севере Москвы

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Мужчина открыл стрельбу из автомобиля в столичном районе Левобережный. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В районе дома 134 на Ленинградском шоссе по направлению в область из легкового автомобиля марки Mercedes выстрели из неустановленного оружия. Затем на проезжую часть вышли мужчина с женщиной и начали танцевать", – рассказал источник.

В пресс-службе столичного управления МВД РФ уточнили, что по данному адресу поступил сигнал о хулиганских действиях. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

В результате оперативных действий был задержан мужчина. В инциденте обошлось без пострадавших.

В свою очередь, источник агентства ТАСС сообщил, что стрельбу устроил один из гостей во время свадебных гуляний.

Ранее было впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице. Стрельба привела к уголовным делам против криминального авторитета Шакро Молодого и сотрудников Следственного комитета.