Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат пройдет психиатрическую экспертизу

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Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восьмерых человек в воинской части в Забайкалье, направят на психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом рассказал его отец Салим Шамсутдинов.

Адвокат Лев Асауленко, защищающий солдата, отмечал что будет добиваться психиатрической экспертизы для подзащитного. Шамсутдинов-старший рассказал, что экспертиза запланирована в декабре, более точных сроков пока не называется, передает ТАСС.

Происшествие случилось 25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный. 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время вечерней смены караула.

Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.

По сведениям СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание. Стрелок отметил, что не раскаивается в содеянном.

По данным Минобороны, причиной убийства мог стать нервный срыв, не связанный со службой. Отец солдата полагает, что предпосылкой была дедовщина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование инцидента. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать ЧП.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он также раскритиковал работу командиров с личным составом.

В СМИ распространялись новости о том, что Шамсутдинов решился на убийство из-за угрозы насилия. В Минобороны опровергли это.