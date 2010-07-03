Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о встрече с ним в СИЗО

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Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, навестил сына.

Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата на два месяца. Салим Шамсутдинов заявил, что к такому поступку его сына побудили неуставные отношения между сослуживцами.

"Что его могло вывести? Сразу понятно – дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния", – цитирует Шамсутдинова-старшего РБК.

Он надеется, что сына приговорят не более чем к 15 годам лишения свободы. "Ну дадут ему лет 15. Он же и выйдет оттуда молодым. Ему дальше продолжать нормально существовать", – надеется отец Рамиля Шамсутдинова.

По словам мужчины, его сын был рад увидеться и удивился тому, что отец смог приехать в Читу из Тюменской области.

"У меня одна пенсия. После инсульта меня на работу кто возьмет? С дорогой помогли. На поездку скинулись друзья и родственники", – объяснил Салим Шамсутдинов.

ЧП произошло 25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный. 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Это случилось во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять. Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.

По сведениям СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Стрелок отметил, что не раскаивается в содеянном. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным Минобороны, причиной убийства мог стать нервный срыв, не связанный с прохождением службы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование произошедшего. Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать трагическое ЧП в части.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он раскритиковал работу командиров с личным составом. Кроме того, Шойгу отметил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.