Кузнецова рассказала о будущем детей семьи из Гатчины

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что родителей многодетной семьи из Гатчины собираются лишить прав на детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"В отношении отца и мамы органы опеки планируют выйти в суд по вопросу ограничения или лишения родительских прав, в отношении них будут назначены необходимые экспертизы", – сказала она.

Кузнецова сообщила, что двоим старшим совершеннолетним детям помогут с устройством на работу. Остальные шестеро детей в возрасте от 7 до 17 лет сейчас находятся в больнице, в среду их обследуют, после чего решат, какая помощь нужна каждому из них.

Также предстоит решить вопросы с документами и образовательными учреждениями. Прокуратура должна разобраться с деятельностью органов опеки.

"Направим обращение в прокуратуру, чтобы выяснить, как была выстроена деятельность органов опеки и попечительства, есть ли нарушения в их деятельности, почему снова дети-"невидимки" были обнаружены в закрытом доме, к тому же столько детей. Обстоятельства их обнаружения вызывают еще больше вопросов", – сказала Кузнецова, отметив, что, возможно, поступали сигналы, но они не были должным образом приняты.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", большинство местных жителей считало семью очень набожной и приличной.

"Это порядочная семья! Света каждые полтора года рожала детей. Все очень благочестивые, каждое воскресенье ходили в церковь. После смерти мужа помогали мне по хозяйству. А то, что живут замкнуто, так нечего языком болтать!" – так охарактеризовала семью одна из соседок в беседе с корреспондентом издания.

Другая местная жительница придерживается противоположного мнения. "Этого Андрея надо прибить. У него дети в школу не ходили. Он тут наряжался во все солдатское, ездил на УАЗе, как военный. И дети у него в камуфляже ходили. Все забитые, худенькие!" – рассказала она.

Служитель церкви отец Михаил отметил, что на исповеди никто из семьи не рассказывал о насилии. "Такое чувство, что в какой-то момент Андрей сошел с ума. Это по нему было видно. Но о насилии в семье не говорили. Ни дети, ни сама Светлана", – уточнил он.

Ранее хозяин дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области был задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. Из семьи изъяты восемь детей, несколько из них госпитализированы.