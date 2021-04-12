Уголовное дело возбуждено после убийства в фитнес-клубе на северо-западе Москвы

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Уголовное дело возбудили по факту убийства в фитнес-клубе на северо-западе столицы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Причиной инцидента стал конфликт между посетителями центра. Дело возбуждено по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

В настоящее время специалисты работают на месте происшествия и устанавливают причастного к убийству.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.