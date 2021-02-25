Пассажир рейсового автобуса в Москве угрожал застрелить двух подростков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе столицы пассажир автобуса угрожал двум подросткам убийством, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, 42-летний вооруженный мужчина угрожал застрелить двух подростков 15 и 14 лет.

Позже оружие у подозреваемого изъяли, исследование показало, что пистолет предназначен для стрельбы шумовыми патронами.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчину ранили ножом в ходе дорожного конфликта. На данный момент пострадавший находится в реанимации. Нападавший задержан.

Накануне в Москве полиция задержала юношу, подговорившего подростка украсть телефон в вагоне метро. По данным правоохранителей, молодой человек убедил подростка совершить кражу путем обмана, рассказав о непривлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело.