Экс-главу иркутского Минздрава задержали по делу о масках за 25 млн рублей

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В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Ее подозревают в мошенничестве на 25 миллионов при исполнении контракта на закупку средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте регионального управления СК.

По версии следствия, с мая по октябрь исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей. Деньги предназначались на поставку медицинских масок, респираторов. СИЗ требовались для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

Следователи выяснили, что Наталия Ледяева использовала свое служебное положение и создала условия для заключения министерством здравоохранения Иркутской области госконтракта.

В настоящее время бывший министр здравоохранения задержана, по месту ее жительства прошли обыски.

Ранее бывшего первого заместителя главы администрации Евпатории задержали в Крыму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".