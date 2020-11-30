Экс-главу иркутского Минздрава задержали по делу о масках за 25 млн рублей

15:38
Фото: minzdrav.irkobl.ru
В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Ее подозревают в мошенничестве на 25 миллионов при исполнении контракта на закупку средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте регионального управления СК.
По версии следствия, с мая по октябрь исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей. Деньги предназначались на поставку медицинских масок, респираторов. СИЗ требовались для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.
Следователи выяснили, что Наталия Ледяева использовала свое служебное положение и создала условия для заключения министерством здравоохранения Иркутской области госконтракта.
В настоящее время бывший министр здравоохранения задержана, по месту ее жительства прошли обыски.
Ранее бывшего первого заместителя главы администрации Евпатории задержали в Крыму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: