Давшую показания на полковника Захарченко экс-сотрудницу "Нота-банка" объявили в розыск

Фото: depositphotos/feedough

Бывший директор департамента финансового анализа "Нота-банка" Галина Марчукова, которая ранее дала показания на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, объявлена в розыск. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд в Москве заочно арестовал Марчукову в рамках расследования нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе Мещанского суда сообщили, что арест в отношении экс-сотрудницы "Нота-банка" избран на два месяца с момента ее задержания.

По данным газеты "Коммерсант", в настоящее время Марчукова находится за границей и скрывается от следствия. По словам источников, у сотрудницы банка есть вид на жительство в Австрии.

В 2019 году Марчукова дала показания на экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, который получил срок по коррупционному делу. Она рассказала следствию, что Захарченко предупреждал ее о грядущих проверках правоохранительных органов "Нота-банка".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!