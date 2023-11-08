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08 ноября, 14:52

Происшествия

Замглавы МВД Дагестана Исмаилов не признал вину по делу об особо крупном взяточничестве

Фото: Следственный комитет РФ

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов не признал вину по делу о двух особо крупных взятках и превышении должностях полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе заседания в Басманном суде Москвы, Исмаилов заявил, что ознакомлен с содержанием обвинения.

"Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", – сказал он.

В свою очередь, следователь в суде уточнил, что Исмаилову и его подчиненному вменяют взятки на 300 тысяч и 1 миллион рублей.

До этого в отношении замглавы МВД Дагестана возбудили уголовное дело. Вместе с ним фигурантом дела стал и замначальника следственного управления МВД по Республике Далгата Абдулгапурова.

Перед заседанием суда следствие направило требование об аресте замглавы МВД Дагестана.

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