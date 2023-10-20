Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Юрия Кариха, обвиняемого в мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Кировский районный суд Иркутска арестовал мэра Тулуна Юрия Кариха, обвиняемого в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

56-летний мужчина заключен под стражу на два месяца – до 1 декабря. Ранее следователь определил троих обвиняемых по делу под подписку о невыезде. Еще двоим суд ограничил определенные действия.

Правоохранители задержали мэра города Тулуна Иркутской области 16 октября. Юрия Кариха подозревают в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья.

По версии следствия, в 2019 году Карих вместе с подчиненными разработали и реализовали преступную схему. Они незаконно заселяли людей в аварийное жилье, а потом их расселяли как нуждающихся в переселении, уточнили в пресс-службе.

Предъявлено обвинение в мошенничестве еще пятерым фигурантам, в числе которых экс-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

В начале октября сообщалось, что Карих вышел на работу после допроса следователей. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, это случилось на фоне заведенного на Кариха уголовного дела по подозрению в мошенничестве.

Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали порядка 11 тысяч жилых домов и свыше 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо.