В Дагестане завели уголовное дело на замглавы МВД Исмаилова из-за взятки

Фото: МВД России

Против заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова завели уголовное дело в связи с дачей и получением взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России, передает РИА Новости.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что аналогичное дело завели против замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова. Уточняется, что дело возбудил СК РФ по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

"Исмаилов Р. И. и Абдулгапаров Д. К. задержаны в рамках расследования уголовного дела", – сказано в сообщении.

Ранее экс-замминистра здравоохранения Дагестана задержали за получение взятки на сумму не менее 87,7 миллиона рублей. В январе 2022 года он был освобожден от должности. По данным следствия, он находился в Махачкале и через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% от общей суммы каждого госконтракта, который в то время заключал Минздрав республики на поставку медоборудования. Против посредника и экс-замминистра здравоохранения возбуждены уголовные дела.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне