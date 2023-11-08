Следствие требует ареста замглавы МВД Дагестана Исмаилова по делу о взятке

Фото: МВД по республике Дагестан

Следственный комитет требует ареста замминистра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова и его подчиненного по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

Отмечается, что его обвиняют в двух взятках и превышении должностных полномочий.

Накануне стало известно, что против заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова завели уголовное дело в связи с дачей и получением взятки в особо крупном размере.

Кроме того, аналогичное дело завели против замначальника следственного управления МВД по Республике Далгата Абдулгапурова. Уточняется, что дело возбудил СК РФ по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

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