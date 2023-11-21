Замдиректора департамента Минприроды арестовали в Челябинске за взятку

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Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу задержанного сотрудниками ФСБ заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева по уголовному делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщили сотрудники полиции, сотрудники УФСБ России по Челябинской области зафиксировали факт получения Яковлевым взятки в размере более 1 миллиона рублей от руководителя ФГБУ "Национальный парк "Таганай" за общее покровительство по службе. В результате мужчину задержали в аэропорту Шереметьево при попытке выезда в другой город. Сейчас его привезли из Москвы в Челябинск для следственных мероприятий.

Ранее министерство природы сообщило, что Яковлев задержан. По информации ведомства, задержание связано с его предыдущим местом работы – национальным парком "Таганай". Других подробностей министерство не раскрыло.

Яковлев был назначен на пост замдиректора в департаменте Минприроды в январе 2021 года, а до этого, с 2010 года, он являлся директором нацпарка "Таганай" в Челябинской области.

