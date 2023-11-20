Минприроды РФ сообщило о задержании замдиректора особо охраняемых территорий Яковлева

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Заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев задержан. Об этом заявило министерство природы России в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, задержание связано с его предыдущим местом работы – национальным парком "Таганай". Других подробностей министерство не приводит.

Яковлев был назначен на пост замдиректора в департамента Минприроды в январе 2021 года, а до этого, с 2010 года, он являлся директором нацпарка "Таганай" в Челябинской области.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 2 января 2024 года замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о двух особо крупных взятках и превышении полномочий. Инстанция пришла к заключению, что он может оказаться виновным в получении взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Вместе с ним фигурантом дела стал и замначальника следственного управления МВД по республике Далгат Абдулгапуров.