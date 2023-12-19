СК просит арестовать начальника самарского главка МЧС Бойко

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщает РИА Новости.

Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. По версии следствия, долгое время генерал покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от них взятки в размере свыше 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о задержании Олега Бойко. Уточнялось, что уголовным делом занимается Следственный комитет РФ.

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