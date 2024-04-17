Суд в Дагестане арестовал восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд руб

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Суд в Махачкале арестовал восемь энергетиков, в том числе замдиректора "Дагэнерго" Амирахмеда Зурканаева, по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву сообщает РИА Новости.

Они обвиняются судом в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Энергетикам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 16 июня 2024 года.

Согласно материалам суда, с 2010 по 2021 год группа лиц завышала объемы и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах ПАО "МРСК Северного Кавказа", расположенных на территории Дагестана и похитила таким образом более 2 миллиардов 795 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей. По данным следственных органов, в 2022 году он получил через посредника три взятки на 5,8 миллиона рублей от лиц, специализирующихся на импорте товаров в Россию.

