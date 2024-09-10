Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи нашли дорогостоящую недвижимость в собственности у арестованного военкома Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Оказалось, что у подозреваемого в получении взятки был не только действующий заграничный паспорт, но и дорогостоящие объекты недвижимости в Москве, а также некое движимое имущество. Подробности журналисты не приводят.

Следствие выяснило, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец и врач-терапевт Аксенова в составе организованной группы при посредничестве Семеновой получили от троих человек деньги. Взятки, по версии правоохранителей, были нужны для установления заболеваний, которые освобождали бы от прохождения срочной службы по состоянию здоровья. Тригилев был арестован в июле 2024 года.

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