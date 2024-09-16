Глава компании "ЕРСМ Сибири" задержан по делу о хищении у МО РФ почти 1 млрд рублей

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Глава ООО "ЕРСМ Сибири" Роман Безруков задержан в ходе расследования возбужденного МВД уголовного дела о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ. Об этом заявили правоохранительные органы, передает ТАСС.

Средства были похищены во время строительства центра управления связи. Расследование ведется по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Фигурант был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и их красноярскими коллегами. По данным следствия, в период с мая 2021 года по март 2023 года Безруков и неустановленные лица совершили фиктивные финансовые операции, представив их как закупку материалов для выполнения работ и оказания услуг.

Таким образом, злоумышленники вывели в теневой оборот часть выделенных на строительство центра средств, размер которых составил не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Затем они воспользовались этими деньгами по своему усмотрению. При этом установлено, что украденные средства были выведены через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

Ранее Следственный комитет России задержал начальника 4 924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского. Также был задержан его подчиненный Григорий Зорин. Их подозревают в получении взяток в размере свыше 11 миллионов рублей. В ходе следствия они признали свою вину.

