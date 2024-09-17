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17 сентября, 13:38

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ТАСС: глава "ЕРСМ Сибири" Роман Безруков при задержании пытался сбежать через крышу дома

Глава "ЕРСМ Сибири" при задержании пытался сбежать через крышу дома

Фото: epcmsiberia.ru

Глава компании "ЕРСМ Сибири" Роман Безруков, которого обвиняют в хищении почти 1 миллиарда рублей, хотел скрыться при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Безруков при задержании пытался скрыться. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР", – рассказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, следствие будет просить суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Безрукова задержали в ходе расследования возбужденного МВД уголовного дела о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ. Средства были похищены во время строительства центра управления связи, а далее их вывели через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц. В настоящее время расследование дела ведется по признакам мошенничества в особо крупном размере.

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