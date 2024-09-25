РИА Новости: следствие сочло незаконным происхождение денег, найденных по делу Иванова

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Мосгорсуда

Правоохранители обнаружили крупные суммы денег наличными при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Следствие сочло незаконным происхождение этих средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Так, согласно материалам дела, найденная сумма не соответствовала официальному доходу Иванова. Обыски проводились по месту жительства и работы фигуранта дела.

Ранее стало известно, что ущерб по делу Иванова при строительстве трех кадетских корпусов составил более 2,18 миллиарда рублей. Так, общая сметная стоимость стройки корпусов составила 14 миллиардов рублей, однако в ходе проверок следствие обнаружило невыполненные работы на сумму 2 миллиарда 184 миллиона рублей.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также были заключены под стражу Сергей Бородин, Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.