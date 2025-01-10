Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы продлил до 23 июня срок нахождения в СИЗО по делу о мошенничестве бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

По мнению гособвинения, если Абельцев будет находиться на свободе, то сможет помешать рассмотрению дела. Между тем адвокаты настаивали на том, чтобы их подзащитного отпустили под личное поручительство, залог, или требовали назначить ему иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Правозащитники также уточнили в суде, что у экс-депутата Госдумы есть серьезные проблемы со здоровьем.

Абельцев во время судебного заседания признал вину в предъявляемых ему двух эпизодах мошенничества. Однако он подчеркнул, что погасил нанесенный ущерб, а потерпевший не имел к нему никаких претензий.

18 июля 2024 года суд арестовал Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным СМИ, экс-депутат подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей.

По версии следствия, Абельцев с преступным умыслом сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы. Он утверждал, что в связи с этим у него есть возможность за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.

