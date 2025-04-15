Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский арестован по новому делу о создании ОПС

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал бывшего совладельца "Азбуки вкуса" и "Кофе Хауза" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Якубовскому также отказали в избрании более мягкой меры пресечения. Кроме того, были санкционированы аресты экс-главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и экс-гендиректора компании "Ппфин холдинг" Светланы Безруковой. Фигуранты арестованы на срок 1 месяц 25 суток.

Все они обвиняются в создании ОПС и участии в нем, фигурантам официально предъявлено обвинение. При этом следствие считает именно Якубовского создателем ОПС, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Сергея Гревцова.

Впервые Якубовского арестовали в апреле 2023 года, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. В феврале суд вновь ужесточил ему меру пресечения, заключив под стражу.

В мае 2024-го уголовное дело о крупном хищении в отношении Якубовского было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как установили правоохранители, под его руководством Масловский, Безрукова и банкир Андрей Вдовин похитили у восьми зарубежных компаний более 126 миллионов долларов.

9 апреля столичный суд приговорил Якубовского к 8 годам колонии. Масловский и Безрукова были осуждены на 13,5 и 5 лет колонии соответственно.