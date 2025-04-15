Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга" (Эдуард Шарлот внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений приговор, в рамках которого российскому певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назначили 5,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

В конце ноября 2023 года певца задержали в Санкт-Петербурге за сожжение российского паспорта. После Шарлот принес извинения, пояснив, что поступил таким образом из-за "осечки в понимании".

Затем артист был вновь арестован за мелкое хулиганство. В полиции указали, что Шарлот в нецензурной форме высказывался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против исполнителя было возбуждено сразу три уголовных дела. В декабре 2024 года суд назначил Шарлоту 5,5 года колонии-поселения.

Свою вину певец частично признал, в том числе по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов.

