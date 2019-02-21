Названы победители премии BRIT Awards 2019

Фото: ТАСС/ZUMA/I-Images

В Лондоне объявили победителей BRIT Awards 2019. В номинациях "Лучшая британская группа" и "Лучший британский альбом года" победу одержала инди-рок группа из Манчестера The 1975, сообщается на сайте премии.

"Лучшим британским сольным исполнителем" был признан Джордж Эрза за песню Shotgun. Среди певиц звания лучшей удостоилась Джорджа Смит, которая выступает в жанре R&B.

Кроме того, свою первую награду BRIT Awards получил диджей из Шотландии Кельвин Харрис. Он стал "лучшим продюсером" после 16 номинаций. "Я прихожу сюда уже несколько лет и никогда не имел возможности ничего сказать", − отметил Харрис на церемонии награждения.

В номинации "Лучшая иностранная группа" первенство присудили супружескому дуэту из США The Carters с участием Бейонсе и Джей-Зи. Титулы лучших зарубежных исполнительницы и исполнителя достались Ариане Гранде и канадскому рэперу Дрейку.

Премию "За выдающийся вклад в музыку" жюри отдало американской певице Пинк, которая выступила перед зрителями с десятиминутным шоу. А очередную награду в номинации "Международный успех" получил британец Эд Ширан.

Британская ассоциация звукозаписывающей индустрии учредила BRIT Awards в 1977 году, ее принято считать аналогом американской премии Grammy. Ранее лауреатами BRIT Awards становились такие выдающиеся исполнители, как The Beatles, Робби Уильямс, Дэвид Боуи, Леди Гага.