У Эда Ширана родилась дочь

Фото: ТАСС/Zuma
Музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн стали родителями. О рождении дочки певец написал в своем Instagram-аккаунте.
Ширан опубликовал в профиле фотографию одеяла и детских носков.
"У меня есть новости личного характера, которыми мне хотелось бы поделиться. На прошлой неделе с помощью прекрасных акушерок роддома Черри родила нашу чудесную здоровую дочку по имени Лира Антарктика Сиборн Ширан", – указал в подписи артист.
Предыдущий пост в Instagram Эда Ширана был сделан еще в декабре 2019 года, поскольку музыкант заявил о намерении на время отказаться от публичности.
В тот же год стало известно о его свадьбе на Черри Сиборн, с которой они были знакомы со школы. Беременность девушки пара скрывала, общественность узнала об этом только в августе 2020 года.
Также в 2019 году Эда Ширана назвали артистом десятилетия в Великобритании. Музыкант установил рекорд британского чарта с наибольшим количеством хитов.
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