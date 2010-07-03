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16:25

Эд Ширан назван артистом десятилетия в Великобритании

культура за рубежом

Фото: ТАСС/EIBNER/EXPA/Johann Groder/imago images/Eibner Europa

Певец Эд Ширан назван артистом десятилетия в Великобритании. Он установил рекорд британского чарта с наибольшим количеством хитов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исполнитель также показал лучший результат в чарте альбомов, его композиции провели наибольшее количество недель на первом месте с 2010 по 2019 год. Песня Ширана Shape of You была названа самой популярной песней десятилетия. В 2017 году она провела на первом месте чарта 14 недель. Еще две его композиции вошли в пятерку лучших.

Эду Ширану 28 лет. Он получил популярность после того, как его сингл The A Team занял третье место в британском чарте.

Ранее российский музыкальный стриминг-сервис "Яндекс.Музыка" подвел итоги 2019 года и выяснил, какие исполнители были наиболее популярны у россиян.

В топ лучших артистов вошли белорусский певец Тима Белорусских, российская певица Zivert и зарубежная исполнительница, 17-летняя Билли Айлиш. Альбом Айлиш WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO прослушали более 8 миллионов пользователей сервиса.

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