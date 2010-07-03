Группа The Hatters выступит в Москве 7 декабря

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Группа The Hatters выступит 7 декабря на стадионе "ЦСКА Арена" в рамках концертного тура в поддержку нового альбома Forte&Piano.

The Hatters – феномен современной рок-музыки. В 2016 году они стали известными благодаря песне Russian Style: клип уже насчитывает 11 миллионов просмотров. "Мы ушли из театра и думали, как заработать деньги. А потом подумали, что, умея играть на скрипке и аккордеоне, мы легко можем пойти в кабак и подзаработать, – рассказал солист Юрий Музыченко. – И вот так появилась группа The Hatters! Мы решили, что наш жанр – "русско-цыганский народный уличный алкохардкор на душевных инструментах". А если углубляться в энциклопедии, тогда это, скорее, джипси-панк-фолк".

Этим летом группа представила новый студийный альбом Forte&Piano, записав в том числе фит с рэперами Гарри Топором и Тони Раутом, а в октябре покорила интернет клипом на песню "Все сразу". Режиссером ролика стал Эмир Кустурица, который мастерски передал настроение гротескного, шумного мира рок-группы The Hatters.

"Обещаем новую программу, старые шлягеры, веселье и танцы", – говорят участники группы.