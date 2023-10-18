Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную поддержке участников СВО





19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Поддержка участников СВО и членов их семей".

Какие формы поддержки существуют сегодня, как устроена работа Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей? Об этом и многом другом расскажут:



уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;

заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов;

руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

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Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.