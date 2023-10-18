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18 октября, 16:05

События

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную поддержке участников СВО



19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Поддержка участников СВО и членов их семей".

Какие формы поддержки существуют сегодня, как устроена работа Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей? Об этом и многом другом расскажут:

  • уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
  • заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов;
  • руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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