18 октября, 16:05События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную поддержке участников СВО
19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Поддержка участников СВО и членов их семей".
Какие формы поддержки существуют сегодня, как устроена работа Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей? Об этом и многом другом расскажут:
- уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
- заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов;
- руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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