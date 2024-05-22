Депутат МГД Киселева провела мастер-класс по приготовлению печенья для отправки бойцам СВО

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Депутат Мосгордумы Мария Киселева провела встречу с активистками партийного проекта "Женское движение Единой России" и родственниками участников СВО в формате мастер-класса "Печенье от мамы для наших ребят". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий показала, как нужно готовить сладость по рецепту ее матери. Печенье, которое испекли в ходе мастер-класса, отправят бойцам в зоне спецоперации на Украине.

"У нас очень идейные, замечательные активисты. Мы проводим масштабную работу в постоянном режиме по поддержке наших бойцов на СВО. И на одном из таких мероприятий пришла идея по изготовлению печенья. Моя мама научила меня готовить, и я сама люблю готовить. Осталась мамина книга с ее рецептами", – отметила депутат.

По словам Киселевой, общественные активисты, местные жители и родственники военных достаточно быстро откликнулись на ее предложение принять участие в мероприятии. Она заметила, что в любом деле главными чертами являются душа, любовь и чувства.

Приготовленное печенье направят в Белгородскую, Запорожскую область и на территории по харьковскому направлению.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова и координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в столице Ирина Елиферова встретились с девушками, принимающими участие в спецоперации на Украине, в Главном военном госпитале имени Н. Н. Бурденко. Они доставили в учреждение новую партию гуманитарной помощи.

