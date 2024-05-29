Представитель Российского фонда мира Воропаева привезла гумпомощь для солдат СВО

Фото: Максим Ерин

Руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева привезла гуманитарную помощь для подопечных Дома солдатского сердца – бойцов СВО. Груз состоял из списка потребностей с передовой, в него вошли лопаты, молотки, топоры, наборы гаечных ключей и отверток и многое другое.

"Дом Сердца" возвращает ребят к активной жизни, для этого здесь есть все необходимое. Договорились, что этот наш гуманитарный визит не последний", – подчеркнула Воропаева.

Организация на постоянной основе отправляет гуманитарную помощь в Новороссию, а также помогает восстановиться раненым. Благодаря грантовой поддержке столицы и президентского фонда в учреждении уже построили мастерскую и благоустроили пруд. Также для подопечных организовали занятия по физкультуре на нескольких спортивных площадках.

Кроме того, в данный момент девять из десяти подопечных планируют вернуться в строй, тем самым мотивируя других к выздоровлению.

Ранее Воропаева предложила свою помощь в организации общественно значимых мероприятий активистам районных молодежных палат Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова и объявила о начале проекта "Кадровый резерв". А также рассказала о совместных с активистами летних планах – посетить с экскурсией Госдуму.