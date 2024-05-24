Мария Воропаева предложила ряд новых проектов для молодежных палат

Фото: Виталий Зубарев

Руководитель проектных направлений Российского Фонда мира Мария Воропаева предложила свою помощь в организации общественно значимых мероприятий и объявила о начале проекта "Кадровый резерв". Об этом она рассказала Москве 24.

В частности, она предложила свою помощь в организации общественно значимых мероприятий активистам районных молодежных палат Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова. Она также объявила об открытии проекта "Кадровый резерв", который подойдет активным жителям района.

"Говорили о совместной работе, о проектах, которые реализуют ребята. Постараюсь выступить в роли наставника, помочь в организации образовательных мероприятий", – подвела Воропаева итоги встречи с молодежью.

В заключение политик сообщила, что летом вместе с активистами запланировала посетить с экскурсией Госдуму.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что возможностями пространства "Молодежь Москвы" воспользовались уже более 200 тысяч человек. Большую часть аудитории составили лица в возрасте от 20 до 25 лет. На территории пространства они проводят мероприятия, фотосъемки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью.

