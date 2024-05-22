На турнире технологических сборных наградили 49 московских школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

По итогам первого турнира технологических сборных в президентском лицее "Сириус" наградили 49 учеников московских школ. Четверо из них взяли Гран-при, остальные получили призовые места, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участниками соревнования стали 210 школьников из 14 российских регионов, в том числе 90 столичных учеников. Они прибыли в командах по пять человек, после чего по результатам предварительных конкурсов объединились в более крупные альянсы. За победу боролась 21 сборная по 10 школьников.

"Одна из особенностей соревнования – формирование команд. Школьники объединялись, имея совершенно разные навыки. Например, кто-то разбирается в электронике, механике и хорошо программирует, а кто-то считается знатоком стратегии. Все вместе они предлагали красивые инженерные решения", – подчеркнула руководитель лаборатории инженерных образовательных проектов Центра педагогического мастерства Наталья Петровская.

В свободное время дети смогли поучаствовать в развлекательной программе и посетить экскурсии по лицею и Олимпийскому парку.

"Мы не ожидали, что возьмем Гран-при, но приятно удивлены этим. Больше всего мне понравились интересные задания. А в целом робототехникой я увлекаюсь с пяти лет. Началось все с конструктора WeDo, а сейчас я уже дошел до электроники и программирования нейросетей, искусственного интеллекта", – отметил победитель Александр Герасимов, учащийся школы № 1519.

В этом году отборочный тур прошел в Москве. Участникам было предложено сделать движение по заданной траектории, перевозку грузов и реакцию на дистанционное управление.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что состязания по 15 из 24 предметов завершились на Всероссийской олимпиаде. Московские школьники завоевали 819 дипломов. По его словам, победителями и призерами стали учащиеся из 131 столичной школы. Абсолютными победителями оказались 17 московских школьников.

