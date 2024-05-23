Более 200 тыс человек воспользовались возможностями пространства "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Более 200 тысяч человек воспользовались бесплатными сервисами пространства "Молодежь Москвы" с начала его работы в конце 2022 года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Общая площадь помещений составляет около 1,3 тысячи квадратных метров.

"Чаще всего пространством пользуются москвичи 20–25 лет. В нем ребята воплощают свои идеи и проекты – проводят мероприятия различного формата, фотосъемки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью", – сказала она.

Для молодых людей сделали конференц-зал, переговорную, коворкинг, зал для тренировок и танцев, видео- и медиастудии. Во всех помещениях специалисты установили современную технику. Забронировать их могут москвичи от 14 до 35 лет.

Также летом в здании построят кулинарную студию, где гости смогут поучаствовать в мастер-классах, бизнес-завтраках и командных мероприятиях. Пространство открыто ежедневно с 10:00 до 20:00. Оно располагается по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8.

Ранее Владимир Путин распорядился учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года". Она будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли свой вклад в подготовку и проведение мероприятия. К медали также прилагается грамота.

