23 мая, 11:44Город
Более 200 тыс человек воспользовались возможностями пространства "Молодежь Москвы"
Фото: пресс-служба КОСиМП
Более 200 тысяч человек воспользовались бесплатными сервисами пространства "Молодежь Москвы" с начала его работы в конце 2022 года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Общая площадь помещений составляет около 1,3 тысячи квадратных метров.
"Чаще всего пространством пользуются москвичи 20–25 лет. В нем ребята воплощают свои идеи и проекты – проводят мероприятия различного формата, фотосъемки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью", – сказала она.
Для молодых людей сделали конференц-зал, переговорную, коворкинг, зал для тренировок и танцев, видео- и медиастудии. Во всех помещениях специалисты установили современную технику. Забронировать их могут москвичи от 14 до 35 лет.
Также летом в здании построят кулинарную студию, где гости смогут поучаствовать в мастер-классах, бизнес-завтраках и командных мероприятиях. Пространство открыто ежедневно с 10:00 до 20:00. Оно располагается по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8.
Ранее Владимир Путин распорядился учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года". Она будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли свой вклад в подготовку и проведение мероприятия. К медали также прилагается грамота.
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