Фестиваль документального кино о спецоперации на Украине пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телеканал RT с 28 по 30 июня проведет международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на площадке форума "Россия" в Москве. Мероприятие будет посвящено героям СВО, передает RT.

Главред издания Маргарита Симоньян рассказала, что этот фестиваль "о тех людях, которые сами себя героями не считают", а просто любят страну и готовы ей служить до последнего. Она подчеркнула, что на фестивале будут представлены фильмы о людях, которые делают правильное дело.

Всего в программе фестиваля 13 фильмов о солдатах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и других, кто защищает Россию. Зрители увидят кинокартины документалистов федеральных каналов и независимых журналистов. Посещение фестиваля бесплатное, необходима предварительная онлайн-регистрация.

В феврале прошлого года RT дал старт первому Международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Москве. После премьеры фестиваль отправился в Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск и Волгоград. Также показы прошли по линии фронта в подразделениях ВС РФ и в госпитале.

По информации издания, документальные фильмы о героях спецоперации также увидели зрители Аргентины, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Египта, Замбии, Италии, Китая, Ливана, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Турции, Южной Осетии и Монголии. В этих странах показы проводились при поддержке Россотрудничества.

Ранее руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев вместе с активистами собрал в Москве партию гумпомощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России. В состав гуманитарного груза вошли маскировочные сети, квадрокоптеры, одежда, бытовая химия, тактические аптечки, наборы инструментов, лимонады для детей и другое. Скоро активисты доставят гуманитарный конвой.