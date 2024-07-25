Активистам ЮАО рассказали о спортивной инфраструктуре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мария Короткова

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селиверстов подискутировал с трехкратным чемпионом мира по самбо Игорем Куринным о спорте в политике на "Молодежном политическом ринге", который прошел в Братееве, сообщает Агентство "Москва".

Каждому спикеру было дано время для формулировки и аргументации своей позиции, затем они ответили на вопросы активистов столичных молодежных организаций.

"Принятие любых отраслевых законов невозможно без экспертного мнения представителей профильных сообществ, которые лучше понимают, как та или иная инициатива будет работать на практике. Наличие спортсменов как в Государственной думе, так и в региональных парламентах, безусловно, помогает популяризировать спорт, формировать у населения здоровые привычки", – отметил Селиверстов.

Он также добавил, что сам занимается марафонским бегом, активно участвует в городских забегах и высоко оценивает условия, которые созданы в Москве не только для профессиональных спортсменов, но и для всех желающих вести активный образ жизни, быть в тонусе и в лучшей физической форме.

"Эти условия создаются в том числе благодаря бывшим спортсменам, которые работают в команде мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня в столице порядка 30 тысяч спортивных зон, активно развиваются проекты бесплатных тренировок для москвичей, каждый третий горожанин системно занимается спортом", – добавил замначальника Мосжилинспекции.

В конце дискуссии участники проголосовали за лучший вопрос, заданный спикерами. Победитель определит тему следующей дискуссии, которая состоится 1 августа. Специальным гостем станет депутат Госдумы Ирина Ивенских.

Ранее Сергей Собянин отметил, что спортивная инфраструктура столицы позволяет заниматься спортом в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Для горожан доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности.

