Актриса Ольга Будина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Актриса и режиссер Ольга Будина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу в Москве и провела там концерт. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сюда приезжают все желающие принять участие в специальной военной операции со всех уголков нашей страны. Я смогла лично увидеть, насколько грамотно и продуманно организована вся процедура оформления бойцов. Я на протяжении всего времени проведения СВО активно поддерживаю наших ребят и знаю из первых уст, с чем им приходится сталкиваться на поле боя", – отметила артистка.

По ее словам, стране необходимы люди, которые понимают, что такое взаимопомощь и поддержка товарищей.

Будина исполнила перед военными несколько композиций и пожелала им просчитывать обстановку на поле боевых действий, а также быть готовыми к внезапным ситуациям.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля прошлого года. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Посетить пункт можно с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00. Записаться на визит можно и на портале mos.ru.

Дополнительные вопросы о службе и мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии 117 или при помощи чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее солист музыкальной группы "Русский характер" Юрий Кононов посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Ему показали, как все проходит. Музыкант подчеркнул, что здесь все организовано на высшем уровне, что позволяет будущим бойцам сдавать документы в очень короткий срок.

