Музыкант Кононов встретился с контрактниками в столичном пункте отбора на военную службу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Солист музыкальной группы "Русский характер" Юрий Кононов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту, пишет Агентство "Москва".

Он отметил, что ему показали, как все проходит. Музыкант подчеркнул, что здесь все организовано на высшем уровне, что позволяет будущим бойцам сдавать документы в очень короткий срок.

Он также указал на правильность поддержки российской армии и обозначил, что артисты должны помогать им, в свою очередь, своим творчеством. После этого он пожелал бойцам удачи и исполнил перед ними несколько песен.

Пункт отбора на службу по контракту работает в столице с 1 апреля 2023 года. Он находится на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. Посетить пункт можно с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00. Записаться на визит можно и на портале mos.ru.

Дополнительные вопросы о службе и мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии 117 или при помощи чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее пункт отбора посетил певец Александр Буйнов. Артист отметил приятную организацию и быстрое оформление документов во всех инстанциях. По словам музыканта, приходящие на пункт отбора бойцы наполнены патриотизмом.

