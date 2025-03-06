Актер Калюжный покинул СК, не ответив на вопросы журналистов

Фото: телеграм-канал SHOT

Актер Глеб Калюжный покинул Пресненский межрайонный следственный отдел. Он молчал и не ответил на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

Калюжный вышел из здания СК вместе со своим продюсером Григорием Суховым, после чего сел в такси.

О возбуждении дела против актера стало известно 5 марта. По версии правоохранителей, в осенний призыв 2024 года он не явился на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу. При этом на момент получения повестки Калюжный не имел оснований для отсрочки от срочной службы. По состоянию здоровья он был признан годным, писали СМИ.

Калюжный известен ролями в сериалах "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки", "Новенький", "Трепачи", "Челюскин. Первые" и других.