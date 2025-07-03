03 июля, 14:20Транспорт
Автобренд Geely опроверг слухи об уходе с российского рынка
Фото: geely-motors.com
Китайский производитель автомобилей Geely продолжает свою деятельность в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Таким образом бренд опроверг появившиеся ранее в Сети слухи о том, что российские дилеры Geely получили уведомление о прекращении работы марки на рынке.
"Бренд Geely <...> считает подобные источники информации не заслуживающими доверия", – заявили в пресс-службе.
В конце марта текущего года в России было зафиксировано снижение спроса на автомобили китайских марок. Эксперты предположили, что это может привести к уходу десятков брендов с российского рынка.
Проблемы испытывали в основном те китайские марки, которые не успели зарекомендовать себя за последние три года бума продаж автомобилей из КНР.
Специалисты связали падение спроса с несколькими факторами: высокими ставками, нестабильным курсом валют и ложными ожиданиями относительно возвращения европейских и японских брендов.
При этом наиболее известные бренды, такие как Haval и Chery, остаются на рынке, хотя и они заметно снизили объемы продаж.
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