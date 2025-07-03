Автобренд Geely опроверг слухи об уходе с российского рынка

Фото: geely-motors.com

Китайский производитель автомобилей Geely продолжает свою деятельность в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом бренд опроверг появившиеся ранее в Сети слухи о том, что российские дилеры Geely получили уведомление о прекращении работы марки на рынке.

"Бренд Geely <...> считает подобные источники информации не заслуживающими доверия", – заявили в пресс-службе.

В конце марта текущего года в России было зафиксировано снижение спроса на автомобили китайских марок. Эксперты предположили, что это может привести к уходу десятков брендов с российского рынка.

Проблемы испытывали в основном те китайские марки, которые не успели зарекомендовать себя за последние три года бума продаж автомобилей из КНР.

Специалисты связали падение спроса с несколькими факторами: высокими ставками, нестабильным курсом валют и ложными ожиданиями относительно возвращения европейских и японских брендов.

При этом наиболее известные бренды, такие как Haval и Chery, остаются на рынке, хотя и они заметно снизили объемы продаж.

