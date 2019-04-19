Зачем ГИБДД предлагает отменить право на ошибку при сдаче экзамена на права

ГИБДД предлагает изменить правило сдачи теоретического экзамена на права. Например, ведомство собирается отменить право на ошибку. То есть человеку придется пересдавать экзамен, если его ответы из теории на практике могли бы спровоцировать ДТП. Разбираемся, как такое нововведение отразится на водителях и улучшит ли оно обстановку на дорогах.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Что изменится?

В пятницу, 19 апреля, ГИБДД рассказала о своих планах усложнить сдачу теоретического экзамена на права. В частности, предлагается отменить право будущих водителей на ошибку. При этом в ведомстве пояснили, что работают над "системой дифференцированной оценки". Проще говоря, неправильные ответы будут оценивать в зависимости от возможных рисков, к которым такие решения привели бы в реальной жизни.

К примеру, если экзаменующийся в теории допустил ошибку, которая на дороге могла бы спровоцировать ДТП, человека отправят на пересдачу.



Сейчас при сдаче теоретического экзамена ученики автошкол должны правильно ответить на 20 вопросов , которые разделены на четыре тематических блока, в течение 20 минут. Будущие водители могут сделать максимум две ошибки , причем в разных блоках. С 1 сентября 2016 года, если ученик ответит на один вопрос неправильно, то должен ответить на пять дополнительных вопросов за пять минут, две ошибки – на десять вопросов в течение 10 минут. При выполнении дополнительного задания ошибаться уже нельзя .

Сейчас при сдаче теоретического экзамена ученики автошкол должны правильно ответить, которые разделены на четыре тематических блока, в течение 20 минут. Будущие водители могут сделать, причем в разных блоках. С 1 сентября 2016 года, если ученик ответит на один вопрос неправильно, то должен ответить на пятьза пять минут, две ошибки – на десять вопросов в течение 10 минут. При выполнении дополнительного задания ошибаться уже



Кроме того, ГИБДД предлагает расширить общее количество вопросов в экзамене. Причем содержание билетов будет зависеть от конкретной категории, на которую учится будущий водитель. Например, желающему получить категорию "ВЕ" (легковые автомобили с прицепом) придется продемонстрировать теоретические знания управления составом транспортного средства. В ведомстве добавили, что нововведения могут появиться уже в следующем году.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Уменьшится ли число ДТП?

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов считает, что система дифференцированной оценки не приведет к повышению безопасности на дорогах.

"Сама программа обучения и экзамен у нас не являются идеальными. Тесты порой бывают запутанными, и там человек может совершить ошибку. Плюс практика показывает, что это не большая проблема. Такое нововведение создаст только дополнительные проблемы для молодых водителей и ударит по их кошельку при повторной пересдаче", – считает он.

К тому же, по его словам, новички на дорогах, наоборот, бывают более осторожными в реальных городских ситуациях.

"Если мы посмотрим на статистику ДТП по вине молодых водителей, то это вообще ничтожные проценты. А у водителей, у которых опыт более 30 лет, по статистике ГИБДД, количество аварий даже больше, чем у молодых", – отметиал эксперт.



Дмитрий Клевцов вице-президент Федерации автовладельцев России Психологи объясняют это тем, что, когда молодой водитель садится за руль, он более внимателен. А через три-четыре года, как правило, человек думает, что он более опытный, но у него, наоборот, повышается количество ДТП.

В свою очередь, председатель правления Союза Автошкол Москвы Александр Ачкасов считает, что идеальное знание правил дорожного движения может положительно отразиться на дорожной обстановке.

"С одной стороны, это пойдет на пользу образовательному процессу, повысит качество водительского мастерства и безопасности на дорогах. Однако все равно нужно этот вопрос выносить на обсуждение профессионального сообщества, чтобы все высказались и всех услышали", – пояснил он.

При этом Ачкасов добавил, что все-таки само право на незначительную ошибку должен иметь каждый и "этого права нельзя лишать".

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Что раньше предлагала ГИБДД?

В конце прошлого года дорожная полиция предлагала не раскрывать ученику, сдающему на водительские права, маршрут, по которому он поедет во время экзамена. Сейчас на сайте ГИБДД опубликован список утвержденных маршрутов.

А в апреле 2018 года ведомство выступало с инициативой объединить практические экзамены "площадку" и "город". Глава Госавтоинспекции пояснил, что в общий экзамен в городе должны быть обязательно включены элементы площадки – это позволит оценить, как водитель ориентируется в транспортном потоке. А для оценки автомобилиста на площадке, по мнению ведомства, достаточно проверки в автошколе. Однако ГИБДД и Минэкономики до сих пор не смогли урегулировать разногласия об объединении экзаменов.