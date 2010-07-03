ГИБДД и Минэкономики не договорились об объединении экзаменов на права

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ГИБДД и Минэкономики не смогли урегулировать вопрос об объединении экзаменов на водительские права на площадке и в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"МВД России и Минэкономразвития России проведено согласительное совещание. По результатам которого разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует", – заявили в министерстве внутренних дел.

По итогам совещания ведомства составили протокол и таблицу разногласий.

В апреле 2018 года ГИБДД подготовила ряд изменений, касающихся экзаменов на сдачу водительских удостоверений. Изменения коснутся практической части экзамена: планируется объединить испытания в городе и учебной площадке.

ГИБДД также предложила установить новые сроки пересдачи – не позднее, чем через 30 дней для "теории", и не позднее 60 дней – для практической части. Обе части экзамена нельзя будет сдавать раньше, чем через неделю после предыдущей попытки.

Документ уже полгода проходит согласования с различными ведомствами. В январе 2019 года в Минэкономики предупредили о финансовых рисках для госбюджетов и образовательных организаций. В ведомстве также считают, что перенос всех испытаний в населенный пункт увеличит время сдачи и нагрузку на инспекторов.