Облегчит ли жизнь автолюбителям введение электронных водительских удостоверений

В 2020 году водительские удостоверения хотят оставить только в электронном варианте. Благодаря этому автолюбителям не нужно будет возить с собой бумажные документы, вся информация будет в базе данных ГИБДД. Рассказываем о подводных камнях, которые могут быть на пути подобного нововведения.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Светлое будущее

На данный момент у Госавтоинспекции есть общая база всех российских водителей. И любое водительское удостоверение сотрудники ГИБДД могут проверить на подлинность, остановив автолюбителя на дороге. Предполагается, что после 2020 года водителям не придется возить с собой бумажный документ или пластиковую карточку, а инспектор, например с помощью смартфона, сможет идентифицировать человека по базе данных. При этом владельцам бумажных или пластиковых удостоверений, у которых не закончится на тот момент срок действия, не придется их сдавать или заново получать.

Глава ГИБДД России Михаил Черников отметил, что нововведение позволит пресечь использование поддельных документов, а также случаи, когда одними и теми же правами пользуются похожие внешне водители. Кроме того, рассматривается возможность для автовладельцев, которые поедут за границу, чтобы данные из базы могли использовать и зарубежные сотрудники дорожной полиции.

Федерация автомобилистов уже поддержала идею введения электронных прав. Глава ФАР Сергей Канаев предполагает, что после нововведения сотрудники ГИБДД не будут останавливать машины, поскольку у них будут на руках электронные документы. Однако, по его мнению, переход на новую систему займет несколько лет, ведь "не все автомобилисты и сотрудники ГИБДД готовы к этому".

Международные водительские права нужны в тех странах, которые являются участниками Женевской конвенции. В таком случае можно спокойно брать права для выезда за границу и не волноваться о возможном непонимании и штрафах. Международные водительские права нужны в тех странах, которые являются участниками Женевской конвенции. В таком случае можно спокойно брать права для выезда за границу и не волноваться о возможном непонимании и штрафах. Согласно Венской конвенции, которую поддержали практически все европейские государства, страны Латинской Америки и некоторые африканские страны, права международного образца для российских водителей не требуются, достаточно национальных. Главным условием является их соответствие установленным стандартам.



"Интернет есть пока не везде"

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что система электронных водительских удостоверений воплощена во многих странах, в частности в Великобритании. Однако, чтобы реализовать эти планы в России, нужно решить проблему с охватом страны устойчивым мобильным интернетом.

"В России пока проблема в том, что интернет у нас в стране не везде есть. В Москве, например, есть, а в Подмосковье – уже не везде, даже на трассе Москва – Санкт-Петербург есть места, где нет телефонной связи, не то что интернета", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

По его мнению, на первом этапе электронные удостоверения будут вводить в пилотных регионах. "Скорее всего, это начнется поэтапно, не по всей территории России, а в отдельных регионах, например, в Москве, Московской области или Татарстане, а потом будет потихоньку продвигаться по всей стране. При этом надо параллельно совершенствовать технологии, вносить изменения в постановления правительства и в правила дорожного движения", – добавил Моржаретто.

Автоэксперт уверен в том, что для реализации проекта нужно будет также провести диагностику базы данных Госавтоинспекции, чтобы избежать сбоев.



Игорь Моржаретто автоэксперт Сейчас базы данных ГИБДД нормально работают, случаев крупных сбоев я не припомню.

Бывший руководитель ГИБДД РФ Владимир Федоров считает, что перед тем, как переходить на электронные водительские удостоверения, нужно также обеспечить необходимым оборудованием всех постовых сотрудников дорожной полиции.

"Это очень удобно будет и для водителей, и сотрудникам ГИБДД будет легче выявлять владельцев нелегальных удостоверений при проверке", – пояснил он.

Однако, по его словам, водителям все равно придется иметь бумажные права международного образца, чтобы отправиться на автомобиле за границу.

"В 1993 году мы заключили соглашение со странами СНГ по обмену данными по нарушителям, и это было не так просто. Международные права были созданы в том числе для таких стран, где латинский алфавит не применяется", – добавил Федоров.



Владимир Федоров экс-руководитель ГИБДД РФ За пределами страны все равно потребуется бумажный носитель, так как не все страны готовы обмениваться данными, тем более они "тянут" на понятие персональных данных.

Защитить от хакеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоюрист Сергей Радько в беседе с порталом Москва 24 отметил, что введение с 2020 года электронных автомобильных прав действительно облегчит жизнь водителям.



Сергей Радьков автоюрист Это упростит процедуру выдачи удостоверения, потому что не нужно будет идти и забирать карточку, упростит исполнение таких наказаний, как лишение права управления, потому что водителю не нужно сдавать это удостоверение. Это будет гораздо удобнее.

Однако, по его мнению, нужно будет подумать о системе защиты доступа в эту базу. "Чтобы каждый факт внесения информации заверялся подписью конкретного должностного лица", – пояснил он.

Важно также исключить возможность "несанкционированного доступа", чтобы хакеры не могли вносить в базу информацию о тех удостоверениях, которые реально не выдавались в установленном порядке, добавил Радько. По мнению собеседника портала Москва 24, первое время нужно будет иметь при себе хотя бы электронное подтверждение на смартфоне о наличии прав управления.