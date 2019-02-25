Федерация автомобилистов поддержала идею введения электронных прав

Переход на электронные водительские права удобен как автолюбителям, так и сотрудникам ГИБДД. Такую точку зрения в беседе с RT высказал глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.
Он отметил, что ГИБДД получит возможность отслеживания любых регистрационных документов, что фактически исключает их подделку. В свою очередь, водителям не придется возить с собой лишние документы.
При этом Канаев предполагает, что теперь сотрудники ГИБДД не будут останавливать машины, поскольку у них будут на руках электронные документы.
По мнению главы ФАР, переход на новую систему займет несколько лет, поскольку "не все автомобилисты и сотрудники ГИБДД готовы к этому".
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что электронные водительские права появятся в России в 2020 году. Нововведение исключит использование поддельных документов и случаи, когда одними правами пользуются внешне похожие водители.
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