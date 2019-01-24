Новый экзамен на водительские права получил плохую оценку

Минэкономразвития недовольно проектом изменений процедуры сдачи экзаменов на водительские права от ГИБДД, сообщает газета "Коммерсант". Если единый экзамен введут вместо "площадки" и "города", это приведет к "повышению роли субъективного фактора", полагают в Минэкономразвития.
В ведомстве считают, что из-за переноса испытаний с площадок в город практический экзамен будут принимать дольше. Минэкономразвития напомнило, что в МВД собирались провести реформу для экономии времени сотрудников. Из-за реформы автошколы могут столкнуться с "недополученной выручкой от неиспользования площадок и автодромов", заметили в ведомстве.
Предлагаемые изменения в министерстве рекомендовали проверить путем эксперимента. В МВД "неприятно удивились" оценке министерства, ведомство сообщит правительству о разногласиях.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев поддержал идею ГИБДД объединить "площадку" и "город" при сдаче экзамена. По его мнению, предлагаемые изменения будут способствовать более качественной подготовке: придется проработать больше ситуаций, с которыми сталкивается автомобилист на практике.
Ранее ГИБДД опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов. Согласно документу, будет введен единый экзамен по вождению вместо привычных "города" и "площадки".
В список обязательных упражнений включат разворот, обгон, начало движения и остановка на подъеме и спуске. В числе необязательных фигурируют проезд нерегулируемого перекрестка и железнодорожного переезда.
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