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14:53

Госдума поддержала единый экзамен на водительские права

власть транспорт

14:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев поддержал идею ГИБДД объединить "площадку" и "город" при сдаче экзамена для получения водительских прав, сообщает Агентство "Москва".

"Предлагаемые изменения будут способствовать более качественной подготовке. Придется проработать большее число ситуаций, с которыми сталкивается автомобилист в обычной жизни", – отметил депутат.

Тезис "дорога всему научит" Васильев назвал "путем в морг". По мнению депутата, нужно проводить качественное обучение в школах.

"К сожалению, за рулем совершаются трагические ошибки. И надо признать, что это недоработки системы подготовки водителей", – подчеркнул парламентарий.

Ранее ГИБДД опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов. Согласно документу, будет введен единый экзамен по вождению вместо привычных "города" и "площадки".

В перечень обязательных упражнений войдут разворот, обгон, начало движения и остановка на подъеме и спуске. В числе необязательных фигурируют проезд нерегулируемого перекрестка и железнодорожного переезда.

власть транспорт

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