Эксперт оценил изменения в проекте экзамена на водительские права

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный редактор журнала "За рулем", автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал изменения в проект экзамена на водительские права.

Главным изменением стало то, что для получения прав теперь нужно будет сдать единый экзамен по вождению вместо того, чтобы отдельно проходить "площадку" и "город". Кадаков задался вопросом о том, как это будет происходить на практике.

"Организовать прием экзаменов – теории и практики – можно по-разному. Мировой опыт говорит о том, что площадку так называемую практически нигде не сдают", – пояснил он RT.

По словам эксперта, в этом нет особого смысла, поскольку не так важно, например, насколько умело водитель выезжает с парковки. Он подчеркнул, что важен навык действий в сложных ситуациях. В частности, речь идет о том, как обогнать большой грузовик и как управлять машиной на снежном покрытии.

Во многих странах сдается только "город", напомнил эксперт. "В Японии есть некий микс: там огромные площадки, там сымитированы городские улицы, даже с зелеными насаждениями", – заключил он.

ГИБДД представила новую редакцию проекта постановления о правилах проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Он, как и сейчас, будет начинаться с проверки обязательных первоначальных навыков вождения. После этого будущего водителя направят на проверку в город.

В новой редакции четко прописаны возможные случаи аннулирования итогов экзамена. К ним относятся поддельные документы или жалобы экзаменуемого на действия экзаменатора. При этом, если будущий водитель допустит ошибку в одной из части экзамена, то в следующий раз ему необходимо вновь проходить полное тестирование.