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08:14

Водительские права станут электронными

транспорт авто

08:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронные водительские права появятся в России в 2020 году. Об этом РИА Новости рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Он отметил, что раньше удостоверение было подтверждением права управления транспортным средством. Сейчас же подтверждение можно реализовать с помощью информационных систем.

Черников подчеркнул, что нововведение позволит пресечь использование поддельных документов, а также случаи, когда одними и теми же правами пользуются похожие внешне водители.

С 1 ноября 2019 года начнут действовать новые правила регистрации автомобилей. Покупателям машин у официальных дилеров не придется ездить в ГИБДД, автомобиль можно будет поставить на учет в автосалоне. При этом паспорт транспортных средств будет оформляться только в электронном виде.

Бумажные документы, оформленные до вступления новых правил в силу, останутся действующими. При этом водители при желании смогут их заменить.

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транспорт авто

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