В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права

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К концу 2019 года Госавтоинспекция планирует более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на права. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николая Гилякова.

Таким образом, в билет могут попасть сразу 50 задач. Вопросы разделят по категориям транспортных средств.

Отмечается, что изменения помогут кандидатам задуматься над предложенными ситуациями и выбрать вариант ответа, основываясь на знаниях.

Число заданий могут увеличить прежде, чем внесут изменения в порядок проведения экзамена.

Ранее сообщалось, что новые правила сдачи экзамена могут ввести уже в 2020 году. При этом кандидатов в водители лишат права на ошибку в теории. Неправильные ответы хотят оценивать в зависимости от возможных рисков, к которым такие решения привели бы в реальной жизни.