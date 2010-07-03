Автомобилям на газомоторном топливе хотят разрешить бесплатный проезд по платным трассам

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российское газовое общество направило в правительство законопроект, в котором предлагается разрешить бесплатный проезд по платным трассам монотопливным газомотроным автомобилям. Также от платы за пользование федеральными дорогами планируют освободить газомоторные грузовики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Проект закона о преференциях для большегрузных автомобилей на газомоторном топливе направлен на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака", – подтвердили в РГО.

В организации заявили, что законопроект был разработан совместно с отраслевыми экспертами и компаниями. Кроме того, подготовлены два дополнительных законопроекта по развитию газомоторки в России. В первом поощряется предоставление в аренду земельного участка юридическому лицу для размещения газомоторных автозаправочных станций. Во втором документе речь идет о дополнительном информировании потребителей об эффективности транспортных средств на таком топливе.

"Такой пакет изменений в законодательную базу позволит дополнительно стимулировать и развитие инфраструктуры газомоторной отрасли, и развитие транспорта, и интерес пользователей к таким автомобилям", – резюмировал президент РГО Павел Завальный.

Ранее Сергей Собянин рассказал об инициативах развития электротранспорта в столице. Также мэр напомнил о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей.