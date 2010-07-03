Собянин рассказал об инициативах развития электротранспорта в столице

14:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Столичные власти внесут в Мосгордуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра новых электромобилей каршеринга "Яндекс.Драйв".
"Чтобы стимулировать развитие электромобилей, мы в ближайшее время внесем в Думу закон об освобождении от налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке этого вида транспорта", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Как говорится в материалах пресс-службы мэрии, размеры бюджетных субсидий при покупке электромобилей для использования в каршеринге или такси увеличат вдвое по сравнению с размерами субсидий при покупке автомобилей, которые работают на топливе.
Также мэр напомнил о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей.
Ранее сообщалось, что всем электромобилям в России могут выдать номера зеленого цвета. Инициативу одобрила рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет".
Ожидается, что данная мера станет началом масштабной работы по популяризации электрокаров и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым. Для согласования инициатива рабочей группы будет направлена в Минтранс и в МВД РФ.
Кроме того, сервисы такси, планируют пересесть на электромобили. Они привлекают водителей таких машин в автопарки, предлагая им особые условия и приятные бонусы.
Электрокары безопасны для окружающей среды, бесшумны и могут без подзарядки проехать до 270 километров.
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